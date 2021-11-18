В ГПСУ назвали "фейком" информацию о задержании мигрантов в зоне ЧАЭС

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Также ложную информацию опровергли и в полиции

Информация об обнаружении незаконных мигрантов в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Никаких задержаний мигрантов пограничники совместно с представителями Национальной полиции в Чернобыльской зоне не совершали. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не распространять ложные новости и осознавать важность ситуации с незаконной миграцией", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в полиции Киевской области также опровергли данную информацию.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородского района выявили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, которые пересекли границу с территории Беларуси. Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана. Как отмечалось, они двигались сталкерскими маршрутами с территории Беларуси. В Украине их должны были встретить и помочь попасть в одну из стран ЕС по новым документам.