"Индийский" штамм коронавируса зафиксировали в 44 странах, - ВОЗ

Организация назвала "индийский" штамм B.1.617 вызывающим "беспокойство на глобальном уровне"

Как отмечается, ВОЗ назвала "индийский" штамм B.1.617 вызывающим "обеспокоенность на глобальном уровне", аналогично с тремя другими вариантами COVID-19 - из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

В целом количество новых случаев заражения и смерти от коронавируса в мире за последнюю неделю несколько уменьшилось, и составило более 5,5 млн и более 90 тыс. соответственно. В частности наблюдается снижение новых случаев в регионах Европы и Восточного Средиземноморья. В то же время, в Юго-Восточной Азии зарегистрировано на 6% больше новых случаев заражения.

Кроме того, по данным организации, на Индию приходится 95% случаев заражения и 93% смертей в регионе, а также 50% случаев заболевания и 30% случаев смерти в мире, зарегистрированных за последнюю неделю.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения переквалифицировала "индийский" вариант коронавируса B.1.617 с тройной мутацией как "вариант беспокойства", который несет глобальный риск для здоровья. В ВОЗ также отметили необходимость большего количества исследований.