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"Индийский" штамм COVID-19 имеет уже 17 мутаций, - эпидемиолог

Фото из открытых источников

"Индийский" штамм, прежде всего, поражает желудочно-кишечный тракт

"Индийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 имеет уже 17 мутаций, но лишь немногие из них имеют медицинское значение. Об этом заявила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, сообщает "Укринформ". 

По ее словам, сейчас всего зафиксированы 17 мутаций, однако только три из них имеют медицинское значение.

Так Виноград уточнила, что две мутации обеспечивают ускоренное проникновение вируса в клетку, что существенно влияет на его контагиозность, а еще одна мутация "обеспечивает выскальзывания из-под иммунного ответа".

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Как отметила эпидемиолог, при заражении "индийским" штаммом исходно наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта с выраженной интоксикацией и присоединением полиорганной недостаточности.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил, что в стране может появиться "индийский" штамм коронавируса.

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