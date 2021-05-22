Индия просит соцсети удалить упоминания об "индийском" COVID-19, - СМИ

Фото из открытых источников

Правительство Индии заявило, что такие упоминания были безосновательны, поскольку ВОЗ классифицировала этот вариант как B.1.617

Министерство информационных технологий Индии направило всем компаниям социальных сетей письмо с просьбой удалить любой контент, который касается "индийского варианта" коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное письмо МИТ и источника.

В частности, всемирная организация здравоохранения заявила 11 мая, что вариант COVID-19 B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, классифицируется как вариант, что вызывает глобальную обеспокоенность. Правительство Индии заявило, что сообщения медиа, где используется термин "индийский вариант", были безосновательны, заявив, что ВОЗ классифицировала этот вариант как B.1.617.

Поэтому МИТ Индии попросило компании "удалить весь контент, который называет или подразумевает "индийский вариант", поскольку "это полностью ложь. Нет такого варианта COVID-19, научно цитируемого как таковой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не связала термин "индийский вариант" с вариантом коронавирус B.1.617 ни в одном своем сообщении".

В частности, источник в правительстве Индии сообщил, что такие упоминания "индийского варианта" вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны.

Один из руководителей одной из социальных сетей сказал, что будет сложно удалить весь контент, который использует это слово, поскольку таких сообщений будут сотни тысяч, добавив, что такой шаг приведет к дальнейшей цензуре на основе ключевых слов.

Отмечается, что в мире врачи и эксперты в области здравоохранения обычно ссылаются на варианты COVID-19 в зависимости от того, где их обнаружили – например, варианты для Южной Африки и Бразилии.

Новости по теме: В Украине обнаружили еще 4 606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Ранее сообщалось, что на фоне сложной ситуации с коронавирусом COVID-19 власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили эпидемию мукормикоза.