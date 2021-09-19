Индия может разрешить въезд иностранным туристам: Решение примут за 10 дней

Тадж-Махал, Агра, Индия Фото из открытых источников

Решение об открытии впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением количества зараженных в стране

Власть Индии хочет открыть свои границы для иностранных туристов. Об этом будет объявлено в ближайшие 10 дней, сообщает портал Livemint со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел страны.

"Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением количества зараженных в стране. МВД страны сейчас обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", - отметил он.

По предварительной информации, первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы. Это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли.

Такая акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все 500 тыс. туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз.

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Ранее сообщалось, что индонезийский остров Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом после того, как остров вновь будет открыт для поездок. Как именно будут определять достаточное количество бюджета путешественников пока не уточняется.