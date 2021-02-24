Индексация пенсий в Украине: Кто останется без надбавки с 1 марта

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Ожидается, что индексация коснется около 8 млн гривен

Несмотря на то, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсий, не все группы пенсионеров смогут получить надбавку. Об этом сообщает Страна.uа.

Согласно сообщению, прибавку в размере 11% получат 8 млн человек, вышедших на отдых по возрасту.

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В то же время индексация не будет касаться трех миллионов людей из таких категорий:

пенсионеры, вышедшие на отдых в 2021 году;

пенсионеры, получающие социальную пенсию;

военные пенсионеры, судьи и прокуроры (им платят пенсии по специальной формуле);

бывшие госслужащие, если их пенсия чиновника выше, чем была бы по возрасту.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о компенсациb за задержку зарплат, пенсий и социальной помощи.