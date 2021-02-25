Илья Кива: Зеленский боится роста рейтинга Медведчука и ОПЗЖ

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский пошёл на введение санкций в нарушение законов и Конституции из-за страха перед ростом рейтингов ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и её лидера Виктора Медведчука. Об этом сказал журналистам народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Рост электоральной поддержки ОПЗЖ - налицо. И это пугает Зеленского. Когда Медведчук начал появляться в президентских рейтингах, то это вызвало истерику на Банковой. И Зеленский, привыкнув к аплодисментам и любви, устал от критики. И его реакция – это реакция неврастеника. Он нарушил закон, нивелировал Конституцию и принял противозаконные решения против своих же граждан", - сказал он.

Илья Кива отметил, что основания для санкций были надуманы: "Здесь ничего не связано ни с экономикой, ни с политикой. Здесь существует лишь животный страх президента Зеленского перед оппозицией, которая системно его обличает в его преступлениях. Именно оппозиция сегодня несёт угрозу режиму, который выстроил в недалёком прошлом лицедей, попавший со сцены в президентское кресло", - подчеркнул нардеп.

При этом политик заявил, что санкции не повлияли на электоральную поддержку, и оппозиция не намерена прекращать свою деятельность.

"Санкции только сплотили наши ряды, и мы сегодня продолжаем борьбу с этим режимом. Зеленский не остановится, будут следующие шаги, власть готовит аресты, но мы готовы к этой борьбе! Мы понимаем, что правовых решений от украинской власти ждать не стоит. А Виктор Медведчук – это честный, порядочный, принципиальный, профессиональный человек, который является лидером партии, собравший вокруг себя множество единомышленников, и он только укрепляется", - подытожил Илья Кива.