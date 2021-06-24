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Илья Кива: Я буду горд предстать перед судом за своё отношение к подвигам Советской армии

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вручение повесток на допросы людям, которые чтят героическое прошлое Украины, демонстрирует отношение власти к подвигам наших предков. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале.

"В спортклуб, в котором я занимаюсь, приехали три оперативных работника ГБР и следователь Генпрокуратуры, которые вручают повестку по ст. 436, п. 1 (распространение коммунистической символики). Вся эта история развернулась вокруг шапки с символикой, когда я возле тренера записал видео о своём отношении к Советской армии и к ее подвигам. Вот такое отношение государства к нашей истории", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что следователи вручают повестки всем присутствующим в здании: "За то, что я одел в спортзале шапку, с которой я езжу постоянно в знак уважения к воинам Красной армии, победившей фашизм, - всем присутствующим в спортклубе вручают повестки и приглашают в Генпрокуратуру. Повестку хотят вручить и моему тренеру по боксу. Меня также пригласили на 30 июня в Генпрокуратуру в качестве свидетеля", - отметил он.

При этом нардеп отметил, что готов отстаивать свою позицию.

"Я готов понести наказание, отвечать перед законом, я буду горд находиться в суде по такому обвинению. Мой дед – Герой Советского Союза. Я всегда чтил, уважаю и буду всегда стоять на позиции уважения к нашему героическому и победоносному прошлому", - подытожил Илья Кива.

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