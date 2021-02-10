Илья Кива: Все задержанные "Патриоты – За жизнь" – на свободе, турнир по боксу будет проведён в четверг

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Никто из активистов Гражданского движения "Патриоты – За жизнь" не пострадал в ходе провокации "Нацкорпуса" в среду в Киеве, и никто не задержан, спортивное мероприятие организации продолжится в четверг. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава движения "Патриоты – За жизнь" Илья Кива заявил в своём телеграм-канале.

"Ни один из членов моего движения сегодня не пострадал. Да, их задержала Нацполиция, потому что Билецкий действовал в прямой взаимосвязи с властью и получил задачу вывести наше движение на конфликт. Мы этому не поддались, приехала полиция, задержала наших парней, допросила и отпустила. Мы и дальше будем заниматься своими делами. У нас намечен турнир по боксу, подготовка отборочных соревнований на чемпионат Украины. И в четверг у нас начинаются соревнования", – сказал он.

Говоря о задержании представителями "Нацкорпуса" "куратора" с блокнотом, в котором записаны расценки за работу, Илья Кива назвал это постановкой.

"Я видел это видео, где шлюхи Билецкого схватили якобы представителя нашей организации, у которого был блокнотик с записями. Хочу сказать, что этот артист Билецкий уже надоел со своими театрализованными представлениями, которые он сам режиссирует", – подчеркнул нардеп.