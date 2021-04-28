Илья Кива: Увольнение ректора Войтович и доктора наук Гурковского по указанию президента будет обжаловано в суде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Увольнение ректора Института подготовки кадров Госслужбы занятости Украины Радмилы Войтович и доктора наук по государственному управлению, первого замдиректора ВО "Центр исследований проблем публичного управления" Владимира Гурковского будет обжаловано в суде. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива завил в своём Телеграм-канале.

"Хочу сообщить, что сегодня по прямой указке Президента Зеленского увольняют с занимаемых должностей Радмилу Войтович ректора института, где я защищал диссертацию, и моего научного руководителя Владимира Гурковского. Более того, мне стало известно, что сегодня осуществляют давление на всех работников института и на членов учёного совета. Мы будем обжаловать все решения властей в судебном порядке", - сказал он.

При этом Илья Кива заявил "о преступной травле и дискредитации" научных работников.

"Подобное беззаконие и навешивание ярлыков недопустимо в демократическом обществе! Это проявление слабости самого президента! Вся история с дискредитацией моей защиты провалилась. И кто-то хочет удовлетворить своё самолюбие, грязно отыгрываясь на научных сотрудниках, на людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию, которые просто выполняли свою работу", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Было много обвинений и грязи, и я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их "кошельков". Но я не боюсь никаких проверок, потому что я ещё ни разу не остановился и ни разу не оступился", - подытожил Илья Кива.

Как известно, 26 апреля Илья Кива под научным руководством В. Гурковского успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".