Илья Кива: Ряд азовцев, избежавших наказания за рубежом, при покровительстве властей могут остаться безнаказанными за преступления в Украине

Власть покрывает сторонников фашизма – членов националистических группировок Нацкорпус и Азов, которые избежав наказания в ЕС и СНГ, совершили ряд преступлений в Украине. Об этом народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"28.09.2021 в Ореховском районном суде Запорожской области произойдёт очередное судебное заседание по резонансному делу - серии вооружённых налётов на инкассаторов, отделения банков и ювелирок неонацистской бандой из представителей батальона "Азов".

Дело №323/1486/17. После убийства Шеремета, это дело очень странно затягивалось, а СМИ очень подозрительно быстро забыли об громком задержании 15.07.2016 азовцев, среди которых - неонацисты из Латвии и РФ, привезённые стукачом Коротких (Боцманом) в Украину. При чем некоторым из них власть Порошенко уже успела выдать украинские паспорта, остальные были на очереди", - сообщил он.

Илья Кива также обнародовал имена участников данного преступления, в частности тех, кому власти благоволят.

"Вооружённая банда состояла из следующих членов: Юрий "Лабус" Вишневецкий, (убит при задержании), Александр "Лют" Петрищев (убит при задержании), Олег "Омон" Канаев (ранен при задержании), азовец с украинским паспортом - Сергей "Шульц" Трубицын. Сбежали и в розыск объявлены: Фокша, Бондаренко, Плечун. Канаев Олег и Трубицын Сергей предстали перед судом, с перспективой тюремного срока 15 лет. Однако после умышленного затягивания дела, отсутствие освещения в СМИ, под шумок президентских выборов, 22.06.2019 года суд отправил людей Билецкого-Боцмана под домашний арест! И это в деле о серии вооружённых налётов, с убийством людей, с закидывание боевыми гранатами правоохранителей", - отметил нардеп.

Политик также указал, что все эти лица не скрывали свою приверженность идеям нацизма.

"Все они выходцы из неонацистской российской группировки Wotanjugend, которая была создана русским Алексеем Левкиным, который есть очень авторитетная фигура в неонацистском международном движении. Он - фронтмен группы M8L8TH и Adolfkult, регулярно устраивают для нацистов концерты в Украине. По его словам он идейный вдохновитель создания Нацдружин и Нацкорпуса. Сам же преступник Левкин Алексей без проблем получил доступ к оружию и свободно чувствует себя в Украине, работая в МВД, полку НГУ "Азов" и политсиле Нацкорпус, как много других неонацистов из стран СНГ. В РФ эти фашисты находится в розыске за убийства и экстремизм, а в Украине прячутся от правосудия, получив покровительство власти и ожидают украинское гражданство", - подчеркнул он.

Илья Кива также отметил, что власть заинтересована в сокрытии этой информации, поэтому он намерен обнародовать имеющиеся у него данные на членов группировки.

"Лица преступников скрываются от общественности до сих пор не опубликованы. Потому что после их публикации будет очень громкий скандал, о том, как Боцман и Билецкий свозят нацистов из Европы и РФ для криминала и предстоящего свержения власти. Дальше я расскажу о каждом преступнике персонально, чтоб у нового главы МВД была полная картина о его новых-старых подчинённых, пропитанных фашизмом, у которых по локти руки в крови гражданских лиц. Если Украина колыбель фашизма в Европе, то МВД сегодня колыбель фашизма в Украине. Главе МВД Денису Монастырскому в помощь. И не говорите теперь, что вы не знали, кто эти нацистские "герои"", - подытожил нардеп.