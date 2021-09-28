Илья Кива: Прокуроры и полиция Полтавской области покрывают банды, грабящие фермеров

Руководству Национальной полиции и Офиса генпрокурора следует обратить внимание на факты произвола своих подчиненных в Полтавской области, которые покрывают грабежи фермеров. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в ходе приема граждан во вторник Полтаве.

"В Кобелякском районе Полтавской области действует ОПГ, в которую входят сотрудники Нацполиции, по всей видимости - коррумпированные. Я буду обращаться к генпрокурору и встречаться руководством ГУ Нацполиции относительно того, что в регионе банды грабят фермеров, но грабители остаются безнаказанными, потому что их покрывают отдельные сотрудники Нацполиции. А прокуроры этого не замечают. Ко мне обратились по поводу ситуации, что фермер всю жизнь работает на земле, а есть люди, которые его грабят", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что к нему обратился за помощью фермер Юрий Коба, у которого бандиты отобрали сельхозтехнику стоимостью около 2 млрд грн, весь урожай, выставили долг в 100 тыс. долларов и сожгли ангары.

"Мне привезли документы, в которых указывается, что следственный судья Октябрьського района Блажко закрыл это уголовное производство. Фактически следователь Владимир Топчий закрыл это дело, фермер Юрий Коба обратился в суд о возобновлении расследования, но судья отказал", - отметил нардеп.

Оппозиционер подчеркнул, что в данном случае речь идет о нарушении закона теми, кто должен обеспечивать его соблюдение и осуществлять надзор.

"Зачем платить зарплату прокурору Полтавской области, если под его крылом существует такой беспредел? Если в Нацполиции есть следователи, которые закрывают уголовные производства против беспредела, прокуроры этого не видят, то почему нет позиции генпрокурора? Мы должны бороться с такой формой организованной преступности, тут большой вопрос к тем, кто давал присягу служить народу Украины. Я не позволю обижать тех, кто своим трудом кормит нас. Я беру это дело под личный контроль", - подытожил Илья Кива.