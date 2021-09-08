Илья Кива поздравил с очередной годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков является общей победой и общим праздником. Об этом народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, глава Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За Жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"8 сентября 1943 года был освобождён Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. Это наша общая победа! Чтим, помним и гордимся подвигами наших дедов и прадедов! Донбасс – это край сильных людей! С праздником вас, мои дорогие", - сказал нардеп.

Как известно, советские войска в ходе Донбасской наступательной операции вошли в город Сталино (Донецк) 8 сентября 1943 года. Победе и освобождению предшествовали 22 месяца оккупации Донбасса. По некоторым данным, за это время фашисты замучили 279 тысяч жителей области, на каторгу в Германию угнали около 200 тысяч человек.

В январе – феврале 1943 года Советская Армия освободила 40 населённых пунктов. Весной линия фронта в Донбассе стабилизировалась по Северскому Донцу и дальше на юг вдоль реки Миус к Азовскому морю. Наступательная операция по освобождению Донбасса началась 13 августа, ожесточённые бои развернулись за Чистяково, Снежное и Саур-Могиле, которая с окружающими её высотами и укреплениями стала основой связывающего звена всей системы гитлеровского "Миус-фронта". В ночь на 30 августа доблестная Советская Армия освободила Саур-Могилу. 2 сентября был освобождён город Торез, 8 сентября – столица Донбасса – город Сталино.