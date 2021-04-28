Илья Кива: "Патриоты – За жизнь" встают на борьбу с фашизмом, нацизмом и любыми их проявлениями

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Гражданское движение "Патриоты – За жизнь" становится центром борьбы с фашизмом и нацизмом, которые сегодня возрождаются и укрепляются в Украине с позволения власти. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в ходе брифинга в Верховной Раде Украины во вторник.

"Сегодня в Украине возрождается фашизм, все пропитывается нацизмом, уничтожаются памятники, коверкается героическая история, на которой мы воспитывались, как гордые и независимые люди. Сегодня в Киеве пройдёт марш чествования нацистской дивизии "СС Галичина", которая клялась в служении Гитлеру, а значит – причастна к боли, смертям и злу, в котором обличен фашизм. И этот марш дал старт новому гражданскому всеукраинскому движению борьбы против фашизма. В основе этого движения – наша организация "Патриоты – За жизнь". Наша задача – сохранить историческую ценность, не дать подняться фашизму, сохранить наши жизни, остановить этот хаос, это безумие!" – сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что сторонники нацизма "чувствуют себя вольготно" именно благодаря позиции нынешнего режима.

"Наша власть потакает и способствует возрождению фашизма, который отравляет умы и несет угрозу нашему обществу. Именно президент даёт возможность нацистским молодчикам чувствовать себя вольготно в нашей стране. Но мы – потомки победителей, воспитанные на подвигах наших дедов, и мы обязаны поставить точку в этом безумии, объявить войну всем, кто исповедует ценности нацизма, Гитлера, кто причастен к предательству истории и людей, которые дали нам возможность сегодня жить и растить детей", – отметил нардеп.

При этом он добавил: "Мы не будем совершать никаких насильственных действий, потому что от нас и ждут провокаций, нарушений закона. "Патриоты – За жизнь" чтят букву закона, все наши действия будут в рамках закона. Наша задача – собирать и укреплять молодёжь, формировать полноценное поколение, которое будет правильно воспитано, и нести пользу нашей стране", – подытожил Илья Кива.