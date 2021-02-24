Илья Кива обратился к генпрокурору относительно повторного вооружённого нападения "Нацкорпуса" на "Патриотов – За жизнь"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Генпрокурор должен провести расследование повторного вооружённого нападения представителей "Национального корпуса" на активистов Гражданского движения "Патриоты – За Жизнь". Об этом говорится в обращении народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Ильи Кивы на имя Ирины Венедиктовой.

"Сегодня под стенами Харьковского горсовета произошло нападение на членов организации "Патриоты - За жизнь" со стороны представителей "Национального корпуса". Активист НК Никифоров Иван Викторович по прозвищу Щебекинський, гражданин РФ, использовал в ходе схватки для запугивания короткоствольное огнестрельное оружие. Также с короткоствольным огнестрельным оружием был активист НК Артур Гимли. Хочу обратить ваше внимание, что этот самый гражданин Никифоров участвовал в вооружённом нападении на автобус "Патриотов - За жизнь" в августе прошлого года", - говорится в документе.

Илья Кива также отметил, что в сегодняшнем конфликте участвовали другие фигуранты нападения на автобус, а именно - Артём Субочев, Никита Вьязовик, Владислав Мирошниченко.

"Данная группировка с момента своего создания системно осуществляет акты запугивания путём организации взрывов, поджогов, угроз физической расправой над лицами с противоположными взглядами на политические процессы в Украине. Дерзость, с которой действуют представители организаций "Азов" и "Национальный корпус", стала результатом безнаказанности всех их предыдущих деяний!" - подчёркивает нардеп.

В этой связи Илья Кива просит Генпрокурора организовать проверку данных фактов, внести сведения в ЕРДР и начать расследование.