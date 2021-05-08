Илья Кива об открытии мемориальных досок Героям ВОВ в Полтаве: Мы гордимся подвигами наших предков

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Открытие мемориальных досок Героям Великой Отечественной войны является частью чествования и гордости за великих предков-победителей. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в Полтаве 8 мая.

"В преддверии великого праздника – Дня победы партия ОПЗЖ вместе с мэрией Полтавы решила увековечить память о Героях Советского Союза – уроженцах Полтавы, чтобы каждый полтавчанин знал, что в этом доме, на этой улице жил человек, чье имя золотыми буквами записано в победоносную историю нашей страну. Это ещё одно доказательство того, что мы помним, чтим и гордимся памятью и подвигом наших предков. Низкий поклон всем, кто, совершая акт самопожертвования, дал возможность нам жить на этой земле", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что его семья гордится Героем Советского Союза Филиппом Кивой, в честь которого открыта мемориальная доска по адресу: улица Соборности, 9.

"Мой дед – Кива Филип Денисович, Герой Советского Союза, почётный гражданин города Баттонья в Венгрии, командир ударно-штурмового батальона. Эта героическая личность является примером для всей моей семьи, его историю мы передаём из поколения в поколение, этот великий человек никогда не будет забыт", - отметил политик.

Фото из открытых источников

При этом нардеп указал на важность донесения истории до молодого поколения.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодня наша основная задача – выстроить правильно воспитательный процесс будущих поколений, которые должны понимать, знать, что они – потомки великих людей, победителей, которые дали возможность нашему миру жить. Память об этих людях будет оставаться на века", - подчеркнул Илья Кива.

Всего в Полтаве было 12 Героев Советского Союза. Сегодня в преддверии Дня Победы были открыты 6 мемориальных досок, ещё 6 откроют ко Дню освобождения Полтавы (23 сентября).