Илья Кива об акциях сторонников Стерненко: Они видят себя на его месте и боятся также понести ответственность за преступления
Сторонники осуждённого за разбой активиста Сергея Стерненко боятся также понести ответственность за преступления, безнаказанно совершаемые после переворота 2014 года. Об этом сказал журналистам народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.
"Все, кто сегодня пытается спасать Стерненко, видят себя на его месте. Многие совершали преступления за последние 7 лет и оставались безнаказанными, это была удобная модель. Национализм был возведён в ранг неприкасаемости, таким образом пополнялись ряды исполнителей чужой воли. Создана целая прослойка населения, живущая вне закона. Последние 7 лет общество разрушалось фашизмом, гомосексуализмом – всем, что сегодня в стране возвеличено", - сказал он.
Илья Кива отметил, что это является частью программы по колонизации страны: "В 2014 году, когда произошёл государственный переворот, Украина стала превращаться в колонию и попала под внешний контроль, Госдеп США начал взращивать больную часть общества, превращая её в инструмент для окончательного раскола украинского общества", - сказал нардеп.
При этом он отметил, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ намерена продолжать борьбу за независимость страны, опираясь на растущую поддержку населения.
"Ещё Великая Отечественная война доказала, что в Украине здравомыслящих людей больше! Именно эта часть общества смяла фашизм, превратив его в пепел. Сегодня нам надо сделать то же самое – здравомыслящая часть украинцев должна подняться и навести порядок в нашей стране. Моя партия, которая является лидером доверия населения, наш лидер Виктор Медведчук, - мы готовы бороться за освобождение нашей страны от внешнего управления", - подытожил политик.