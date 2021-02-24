Илья Кива об акциях сторонников Стерненко: Они видят себя на его месте и боятся также понести ответственность за преступления

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сторонники осуждённого за разбой активиста Сергея Стерненко боятся также понести ответственность за преступления, безнаказанно совершаемые после переворота 2014 года. Об этом сказал журналистам народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Все, кто сегодня пытается спасать Стерненко, видят себя на его месте. Многие совершали преступления за последние 7 лет и оставались безнаказанными, это была удобная модель. Национализм был возведён в ранг неприкасаемости, таким образом пополнялись ряды исполнителей чужой воли. Создана целая прослойка населения, живущая вне закона. Последние 7 лет общество разрушалось фашизмом, гомосексуализмом – всем, что сегодня в стране возвеличено", - сказал он.

Илья Кива отметил, что это является частью программы по колонизации страны: "В 2014 году, когда произошёл государственный переворот, Украина стала превращаться в колонию и попала под внешний контроль, Госдеп США начал взращивать больную часть общества, превращая её в инструмент для окончательного раскола украинского общества", - сказал нардеп.

При этом он отметил, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ намерена продолжать борьбу за независимость страны, опираясь на растущую поддержку населения.

"Ещё Великая Отечественная война доказала, что в Украине здравомыслящих людей больше! Именно эта часть общества смяла фашизм, превратив его в пепел. Сегодня нам надо сделать то же самое – здравомыслящая часть украинцев должна подняться и навести порядок в нашей стране. Моя партия, которая является лидером доверия населения, наш лидер Виктор Медведчук, - мы готовы бороться за освобождение нашей страны от внешнего управления", - подытожил политик.