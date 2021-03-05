Илья Кива о санкциях в отношении Коломойского: Сегодня Буратино заставили зарезать папу Карло

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

С введением США санкций Игорь Коломойский попытается развернуть в Украине политическую борьбу против своего ставленника Владимира Зеленского, принявшего внешнее управление вместе с постом президента Украины. Об этом сказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Коломойский придумал Зеленского: взял своего придворного шута, научил новым трюкам, взял политтехнологов, вложил деньги, и страна под копирку проголосовала за артиста. Но сейчас артисту приходится отрабатывать задачи своих новых хозяев. Зеленский ничего не сделал для послабления внешнего управления над Украиной и над ним самим. Сегодня Буратино заставили зарезать папу Карло. А если он его не зарежет - поедет в печь. Но он в любом случае поедет в печь, ведь Зеленского взяли для выполнения конкретных задач, после чего его спишут в утиль", - сказал он.

Илья Кива также отметил, что с введением санкций против олигарха в Украине начнётся большая политическая игра.

"Коломойскому нужно создать в стране ситуацию, которая станет поперёк горла его недавнему шуту, которого он сделал президентом, который сливает его сегодня. Я более чем уверен, что у Коломойского есть много компромата на Зеленского. У олигарха в Раде есть около 20 депутатов, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть ослабление позиций президента, информационную войну и попытки "договорняков"", - сказал нардеп.

Политик также отметил, что эти санкции направлены на усиление внешнего контроля над Украиной.

"США не нужен олигархический строй, они сами собираются зарабатывать на Украине, на своём активе. США и Великобритания контролируют все процессы в нашей стране, навязывают свою политику, уничтожая нашу экономику. А олигархи мешают им полноценно обогащаться. И все происходящее сегодня – это программа колонизации", - подытожил Илья Кива.