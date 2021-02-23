Илья Кива о приговоре Стерненко: Это первый шаг к достижению справедливости в стране

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Приговор активисту Сергею Стерненко в деле о похищении человека подтверждает принципиальную позицию ОГП и является показательным для всех, кто пока избегает ответственности. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Стерненко сегодня получил 7 лет. Конечно, будет апелляция. Но будут и новые приговоры за более страшные преступления, которые он совершил за последние 7 лет. Это первый шаг к достижению справедливости в нашей стране. И пусть это будет уроком для всех, кто считает себя неприкосновенным, кто упивается безнаказанностью и купается в беспределе", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что прекрасно осведомлён о всех подробностях каждого дела в отношении этого активиста.

"Я сопровождаю эту преступную личность уже 6 лет. Я разбирался в его деятельности и сопровождал расследование его преступлений. Но будет ещё приговор по распространению наркотиков и приговор за убийство человека. В последнем деле пройдены все экспертизы. Но в какой-то момент власть политизировала этот вопрос и шла на поводу маргинальной части общества, которая привыкла оставаться безнаказанной", - сказал нардеп.

Илья Кива также отметил, что данный приговор стал возможен благодаря принципиальной позиции руководства ОГП.

"Как народный депутат, как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности хочу поблагодарить Генпрокурора Ирину Венедиктову за её принципиальную позицию в отношении наказания преступников, которые имели возможность в последнее время чувствовать свою безнаказанность и вседозволенность", - подчеркнул политик.