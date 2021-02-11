Илья Кива: Крищенко и Нацкорпус дезинформируют общество по указанию ОПУ и Зеленского

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко и представители Национального корпуса по указанию власти дезинформируют общество, подавая искажённую информацию об активистах движения "Патриоты – За жизнь". Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава движения "Патриоты – За жизнь" Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале.

"Офис Президента и сам Зеленский восприняли наши спортивные сборы и проведение внутренних отборочных турниров, как подготовку к акциям протеста, которые, по их мнению, должны были пройти на Банковой. Для того, чтобы сорвать наше мероприятие, они наняли удобных шлюх Билецкого для дестабилизации и создания конфликтной ситуации. А начальник Киевского главка Крищенко сознательно дезинформирует общество, накручивая ситуацию. Крищенко – это удобный элемент власти, как и Нацкорпус. Только каждый из них удобен в своём сегменте. Их держат для грязной работы", - сказал он.

Илья Кива пояснил, что в среду вечером А.Крищенко заявил, что в ходе обысков активистов движения были найдены две гранаты.

"Данные два предмета – это пластмассовый муляж, устройства для игры в страйкбол. Вчера это и было установлено следственно-оперативной группой, поэтому взрывотехники на место не приезжали. Также в ходе обыска сотрудники Нацполиции нашли помповое ружье. Да, один из членов нашей организации прибыл на сборы с помповым ружьём, которое было зарегистрировано, и он имел полные основания на его ношнение", - сказал политик.

Он также добавил, что несмотря на давление и провокации "Патриоты- За Жизнь" проведут свои запланированные мероприятия.

"Мы будем бороться, отстаивать свои права. Мы не остановимся в достижении истины и борьбе за правду. Мы проведём свой турнир, а потом мы придём к власти и будем сажать таких, как Крищенко – за их преступления, за их коррупцию, за все то зло, которое они принесли стране", - подытожил Илья Кива.