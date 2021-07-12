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Илон Маск забронировал билет на космолет Virgin Galactic миллиардера Брэнсона

Илон Маск Фото из открытых источников

Маск внес депозит в $10 тысяч за билет

Глава компании SpaceX Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полет на космолете SpaceShipTwo Unity от Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону. Об этом Брэнсон рассказал изданию Sunday Times.

Маск внес депозит в $10 тысяч за билет. Когда он полетит – пока неизвестно. Полная стоимость билета на Unity $250 тысяч. Места на полет уже забронировали 600 человек

"Илон – мой друг, и, возможно, однажды я полечу на одном из его кораблей", – рассказал Брэнсон.

До своего полета Брэнсон публиковал фото с Маском.

Ранее сообщалось, что британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый успешный "туристический суборбитальный полет до космической границы

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