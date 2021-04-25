Илон Маск выступит в роли телеведущего развлекательной передачи

Эфир спецвыпуска запланирован на 8 мая

Согласно сообщению, который уже снимался в кино и сериалах, попробует себя в роли ведущего развлекательного шоу в рамках популярной вечерней передачи Saturday Night Live на канале NBC 8 мая.

В связи с анонсом передачи, главной гостьей Илона Маска станет известная певица Майли Сайрус.

Напомним, ранее Илон Маск записал песню о невзаимозаменяемые токены (NFT). Продолжительность его авторской песни в стиле техно составляет 2 минуты 20 секунд. В ней он часто использует слова " NFT "и"компьютер".