Илон Маск выступит в роли телеведущего развлекательной передачи
Эфир спецвыпуска запланирован на 8 мая
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск выступит телеведущим одного выпуск развлекательной передачи Saturday Nigh Live. Об этом сообщается на странице SNL в Twitter.
Согласно сообщению, который уже снимался в кино и сериалах, попробует себя в роли ведущего развлекательного шоу в рамках популярной вечерней передачи Saturday Night Live на канале NBC 8 мая.
В связи с анонсом передачи, главной гостьей Илона Маска станет известная певица Майли Сайрус.
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Напомним, ранее Илон Маск записал песню о невзаимозаменяемые токены (NFT). Продолжительность его авторской песни в стиле техно составляет 2 минуты 20 секунд. В ней он часто использует слова " NFT "и"компьютер".