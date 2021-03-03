Илон Маск хочет создать новый город в штате Техас
Город будет включать в себя район села Бока-Чика, где расположен испытательный полигон компании SpaceX
Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск намерен создать в штате Техас новый город под названием Starbase (Старбейз). Об этом он миллиардер сообщил в своем Twitter.
"Создаем город Starbase (штат Техас)", - написал он.
Позже Маск уточнил, что этот город будет включать в себя район села Бока-Чика, где расположен испытательный полигон компании ракетной компании SpaceX.
Инициативу Маска о создании нового населенного пункта подтвердил представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика.
"В последние несколько дней SpaceX официально связалась с властями округа Кэмерон относительно заинтересованности Илона Маска в том, чтобы включить село Бока-Чика в город Starbase", - рассказал он порталу Business Insider.
В свою очередь, сам окружной судья Эдди Тревино отметил в интервью Bloomberg, что Маску придется преодолеть "множество препятствий и трудностей" прежде, чем он сможет реализовать эти планы.
Ранее сообщалось, что Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса. Миллиардер не исключает, что будет арендовать жилье или просто ночевать в офисе.