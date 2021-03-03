Илон Маск хочет создать новый город в штате Техас

Илон Маск Фото из открытых источников

Город будет включать в себя район села Бока-Чика, где расположен испытательный полигон компании SpaceX

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск намерен создать в штате Техас новый город под названием Starbase (Старбейз). Об этом он миллиардер сообщил в своем Twitter.

"Создаем город Starbase (штат Техас)", - написал он.

Позже Маск уточнил, что этот город будет включать в себя район села Бока-Чика, где расположен испытательный полигон компании ракетной компании SpaceX.

Инициативу Маска о создании нового населенного пункта подтвердил представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика.

"В последние несколько дней SpaceX официально связалась с властями округа Кэмерон относительно заинтересованности Илона Маска в том, чтобы включить село Бока-Чика в город Starbase", - рассказал он порталу Business Insider.

В свою очередь, сам окружной судья Эдди Тревино отметил в интервью Bloomberg, что Маску придется преодолеть "множество препятствий и трудностей" прежде, чем он сможет реализовать эти планы.

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Ранее сообщалось, что Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса. Миллиардер не исключает, что будет арендовать жилье или просто ночевать в офисе.