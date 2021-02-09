Игорный бизнес производит человеческое горе и продуцирует негатив, – эксперт

Телеканал ZIK

И это новый бизнес депутатов, которые "выигрывают" по несколько раз в лотерею, заявил эксперт

Игорный бизнес только называется бизнесом, потому что он не производит какой-то продукт или товар, он производит человеческое горе и продуцирует негатив.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

"Игорный бизнес – он только называется бизнесом, это нетипичная ситуация. Что имеется в виду? Он не производит продукт, он не производит товар. Он что производит? Он производит человеческое горе, потому что после игорного бизнеса останутся семьи без квартир, без оплаты за обучение и тому подобное. Он продуцирует негатив на самом деле", - подчеркнул Ростислав Балабан.

Гость студии в шутку добавил, что игорный бизнес - это новый бизнес депутатов, которые "выигрывают" по несколько раз в лотерею.

Как сообщали, Государственное казначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.