Иерарх УПЦ в фильме "Паломница" рассказал, как понять, нужна ли одержимому человеку помощь священника или врача

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме блюститель Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Дамиан (Радзиховский) рассказал о том, кто может помочь одержимым людям – священник или врач.

"Здесь нужно двойственное участие, не только священнослужителя, но и специалиста, психиатра. К сожалению, есть священнослужители, которые, скажем так, заигрывают с такими вещами, у которых недостаточно духовного опыта, пасторской какой-то практики. Дают такие советы, абсолютно оторванные от реальной жизни. И, к сожалению, когда человек следует подобным советам, усугубляется какая-то психопатия по религиозному признаку, потому что вовремя не разглядели какую-то серьезную, именно психиатрическую проблему", – считает архимандрит.

В фильме Оксана Марченко отметила, что достаточно часто мы встречаем в Евангелии истории, связанные с исцелением от "беснования".

"Когда Христос ступил на землю Гадаринскую, бесноватый вышел ему навстречу, упал в ноги и сказал: "Что ты хочешь от меня, Иисус, Сын Божий?". Он таким образом свидетельствовал о том, что злые личности, которые находились в нем, они осознавали, понимали божественность природы Христа. Когда Христос спросил у него: "Как имя тебе?", он ответил: "Нас много, имя нам – легион", – напоминает священник.

По его словам, это говорит о том, что человеком может обладать не один бес, а их может быть множество.

"Когда Господь исцелил этого гадаринского бесноватого, легион тех бесов он отправил в свиное стадо. Это свиное стадо с обрыва прыгнуло в море. Это нам демонстрирует, к чему может привести беснование. И, если человек не борется с такими своими духовными проблемами, с этой одержимостью грехами, это всегда приведет к падению и к самоубийству, даже духовному", - отмечает архимандрит Дамиан.

Иерарх УПЦ отмечает, что беснования – это необязательно какие-то внешние такие проявления страшные, о которых любят показывать в голливудских фильмах. Если человек страдает набором каких-то страстей, грехов, с которыми он не может даже бороться – наркомания, пьянство, блудные какие-то грехи, – в таком случае это тоже является одержимостью бесом.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 10-ю, серию "Паломницы", в которой раскрыла проблемы судеб одержимых людей и рассказала, как таким людям помогают в Свято-Успенской Почаевской лавре.