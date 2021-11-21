Идет похолодание с мокрым снегом: Прогноз погоды на неделю

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Во вторник в некоторых регионах ожидается мокрый снег

Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе с 22 по 26 ноября. Украинцев предупреждают о похолодании, а в ряде областей страны возможен мокрый снег. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

В понедельник 22 ноября большинство западных, восточные и часть южных областей охватят дожди. На остальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +13 градусов. Ночью термометры покажут от +3 до +6°C.

Вторник 23 ноября будет облачным во всех регионах страны. В южных областях ожидаются дожди, а вот в Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Харьковской и Донецкой областях возможен мокрый снег.

В западных, центральных и восточных областях ночью прогнозируют от 0 до -3 градусов, а на севере похолодает до -7. Днем на севере также возможны морозы до -2 градусов, а на остальной территории прогнозируют от 0 до +7°C.

В среду 24 ноября дожди и мокрый снег отступят. На территории областей будет облачно с прояснениями. Днем температура будет колебаться от -1 на севере до +6 на Западе и юге. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до -7 градусов.

Четверг 25 ноября принесет в Украину незначительное потепление. Температура воздуха в областях будет колебаться от +2 до + 7 градусов. Ночью же ожидаются морозы от -1 до -4 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Перед выходными в Закарпатской, Львовской и Волынской областях возможны незначительные дожди. На остальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +10 градусов, ночью прогнозируют от +4 до -4 градусов.

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Напомним, синоптики прогнозируют, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 градусов, что близко к климатической норме.