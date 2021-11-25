Худрук музея Есенина Влад Маленко о добре и зле в художественных высказываниях

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Худрук музея Есенина Влад Маленко рассказал о добре и зле в художественных высказываниях, комментируя новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи" (смотреть первую серию и вторую серию).

"Мои личные слезные озера, они до сих пор не могут успокоиться, хотя я, как маленький удерживающий, должен удержатся от всякого, наверное, поэтического высказывания здесь", - отметил он.

Влад Маленко сравнил увиденное в ленте со спектаклем "Десять дней, которые потрясли мир".

"Он такой яркий был, с элементами, знаете, не просто молодежной субкультуры на тот момент, когда вот он возникал этот спектакль еще с улицы, театр улицы, даже элементы спортивные там были. Хочется вспомнить Горького, который говорил матери: "Я театров не люблю, цирк другое дело, там сила, ловкость". Вот там была сила, ловкость. И у меня возникла мысль: у нас был такой спектакль недавно, документальный, но поэтический "Площадь революции". Я собрал поэтов и вдруг увидел, что у них даты совпадают с датой рождения по годам их предшественников век назад. И они высказались о своем времени, но уже, понимаете, они высказывались в дважды спиленном вишневом саду. Извините меня за метафору. Вдруг у них в глазах, у всех, вы знаете, заблестела, такая тоска по советскому раю что ли. И вот, мое предложение такое, я бы мог попробовать выжимку сделать такую из того, что я увидел в этих 18, по-моему, сериях, сделать такое высказывание театральное, мистерию с музыкой, может быть со стихами и Блока, и Мандельштама, какими-то цитатами из Шаляпина. Но и конечно, высказывание именно молодых людей о своей боли, и о боли, которая возникает от просмотра этого фильма. Вот так вот друзья. Вот такое у меня пожелание, какая-то работа души такая вот случилась", - рассказал он.

При этом Влад Маленко добавил, что с детства сам себя спрашивал всегда, почему в сказке "Курочка Ряба" золотое яйцо, которое досталось бабушке, дедушке, и они его все время били, а когда мышка пробежала и хвостиком махнула, яйцо упало и разбилось, они все расплакались?

"Чего же они плачут, если они сами его били? И вот простое яйцо, которое нам бы удержать в своих руках, извините, что я так, может несколько взволнованный и говорю метафорой, но вот его бы в целости и сохранности как бы донести. Искусство, ведь не может быть без конфликта, всегда возникает какой-то конфликт, и вот есть это искушение разрушения. Наблюдать за тем, как красиво можно разрушить, убить, отрезать, разбить. И мне кажется, вот здесь можно перенести этот конфликт в борьбу и войну с самими собой, и показать, как это может быть красиво "Десять дней, которые потрясли войну", и "Десять дней, которые склеили бы мир" вот наоборот", - подытожил он.

Напомним, немногим более ста лет назад, в ноябре 1918 года завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй – Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. Как это произошло? Об этом новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок".