Hubble зафиксировал скопление малых черных дыр. Фото

Концентарация малых черных дыр ESA/Hubble

Они расположены в шаровидном скоплении NGC 6397

Космический телескоп Hubble сделал снимок концентрации малых черных дыр в шарообразном скоплении NGC 6397. Об этом сообщает ESA/Hubble.

Как отмечается, сначала ученые хотели зафиксировать лишь один объект и никак не рассчитывали увидеть их в таком количестве.

При этом добавляется, что все замеченные черные дыры располагаются в ближайшем к Земле шаровидном скоплении. Поскольку он находится всего в 7800 световых годах.

Кроме этого, черные дыры образовались там из-за того, что звезды постепенно опускались к центру скопления после гравитационных взаимодействий с соседними менее массивными.

По словам ученых, это открытие даст возможность продолжить изучение вопроса о вероятности их слияния в скопление.

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