Hubble зафиксировал скопление малых черных дыр. Фото
Они расположены в шаровидном скоплении NGC 6397
Космический телескоп Hubble сделал снимок концентрации малых черных дыр в шарообразном скоплении NGC 6397. Об этом сообщает ESA/Hubble.
Как отмечается, сначала ученые хотели зафиксировать лишь один объект и никак не рассчитывали увидеть их в таком количестве.
При этом добавляется, что все замеченные черные дыры располагаются в ближайшем к Земле шаровидном скоплении. Поскольку он находится всего в 7800 световых годах.
Кроме этого, черные дыры образовались там из-за того, что звезды постепенно опускались к центру скопления после гравитационных взаимодействий с соседними менее массивными.
По словам ученых, это открытие даст возможность продолжить изучение вопроса о вероятности их слияния в скопление.
Ранее сообщалось, что телескоп Hubble зафиксировал биполярную планетарную туманность M1-63, которая имеет форму бабочки. Она расположена в созвездии Щита.