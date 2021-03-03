Хотим увидеть живую реакцию еврочиновников, – Апасов на акции против закрытия телеканалов

Протест журналистов Перший Незалежний

Журналисты пытаются передать председателю Евросовета письмо о незаконных действиях власти

Журналисты незаконно закрытых украинских телеканалов хотят увидеть живую реакцию европейских чиновников, представителей европейского сообщества, руководителей европейских организаций относительно ситуации со свободой слова в Украине.

Об этом во время акции протеста журналистов незаконно закрытых телеканалов – "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые протестуют возле Мариинского дворца, где проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Европейского Совета Шарля Мишеля, заявил телеведущий Василий Апасов.

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Телеведущий отметил, что журналисты закрытых телеканалов уже передали письмо председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, правда, не лично, а в электронном виде.

"Мы, конечно, не верим в чудо и мы видели неоднократно, что нет такой практики, чтобы европейские чиновники вдруг вышли, но мы надеемся и, знаете, что самое главное, хочется увидеть живую реакцию европейских чиновников на это письмо, чтобы сказали в лицо журналистам, что да, мы поддерживаем вас, либо нет - мы поддерживаем власть, которая закрывает каналы", – сказал Василий Апасов.

Телеведущий подчеркнул, что журналисты хотели бы увидеть живую реакцию представителей европейского сообщества, руководителей европейских организаций, которые им скажут в лицо о своей позиции относительно свободы слова.

"Это не политическая акция, это акция за работу журналистов в свободной стране. И нам бы хотелось, чтобы все-таки мы могли доносить правду до общественности. Это главная наша задача и миссия", – резюмировал Василий Апасов.

Напомним, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.

Как сообщали накануне, журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" написали письмо к председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, чтобы обратить внимание на ситуацию с давлением на свободу слова в Украине.

Сегодня, 3 марта, десятки журналистов незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK и "Перший Незалежний", а также сотни активистов провели акцию протеста под стенами Мариинского парка в центре столицы. Они пытались передать обращение председателю Евросовета Шарлю Мишелю относительно незаконных действий власти. Журналисты и активисты держали в руках плакаты с призывами прислушиваться к ним. У некоторых заклеен рот скотчем, как знак того, что в Украине идет борьба со свободой слова.