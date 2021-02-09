Хотим обеспечить доступ к вакцинам против коронавируса до конца года, - Степанов

Максим Степанов Страна.ua

По словам министра, предполагается добровольная вакцинация

Министерство здравоохранения намерено обеспечить свободный доступ граждан к вакцины против коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам министра, предполагается добровольная вакцинация, поэтому речь идет об обеспечении доступа к препарату.

"Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам, хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа - это граждане, которые входят в разные группы риска, или по профессиональному признаку, или по возрасту, или те которые имеют сопутствующие заболевания", - сказал Степанов.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главным исполнительным директором фармацевтической корпорации Pfizer Альбертом Бурлой заключение контракта на поставку вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.