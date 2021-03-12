Хорватская резня: Археологи обнаружили древнее массовое захоронение

Массовое убийство произошло приблизительно в 4200 году до нашей эры

Травмированный череп мальчика (слева) и молодой женщины (справа) Institute for Anthropological Research Археологи обнаружили самый старый из известных случаев неизбирательного массового убийства, которое произошло около 4200 года до нашей эры на территории нынешней Хорватии. Среди погибших были лица от 2 до 50 лет, и около половины скелетов принадлежали детям, передает Science Alert.

По словам хорватских ученых, многие из смертельных ударов были нанесены по черепу сзади, а на костях рук не было следов, которые указывали бы на то, что жертвы пытались защитить себя. Генетический анализ показал, что около 70% умерших были тесно связаны с другими жертвами, но все имели общее происхождение.

Исследователи подозревают, что резня могла быть спровоцирована внезапным демографическим ростом или изменением климатических условий, которые истощили ресурсы и привели к массовым убийствам.

Как отмечается, яма была небольшая, размером около 2 м в диаметре и 1 м в глубину, и по крайней мере 41 тело было бесцеремонно брошено в нее.

Эксперты идентифицировали 21 жертву как детей в возрасте от 2 до 17 лет и 20 взрослых в возрасте от 18 до 50 лет; 21 из погибших были мужчинами и 20 женщинами.

Массовое захоронение в Поточани Institute for Anthropological Research

Для исследования, глава Лаборатории эволюционной антропологии Дарио Новак и его коллеги взяли образцы ДНК из останков и проанализировали кости 38 человек. Когда осмотрели тела, оказалось, что у большинства из них была по крайней мере одна травма задней части черепа, а у некоторых черепов было целых четыре прокола.

"В массовых захоронениях в Средневековой Европе часто находились люди разного возраста и пола, погибшие от чумы, но жертвы в яме умерли от насилия, а не от инфекционного заболевания. Единственным вероятным сценарием была резня.

Генетические данные показали, что только 11 жертв были близкими родственниками, поэтому резня не была нацелена на конкретную семейную группу. В данном случае это было просто случайное убийство, без учета пола и возраста", - отметил Новак.

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Наиболее вероятная версия та, которую археологи и климатологи предлагали для других древних мест массовых убийств того же периода в Германии и Австрии, в которых взрослые и дети также были без разбора убиты и брошены в неглубокие братские могилы.

"Изучая такие древние массовые убийства, мы могли бы попытаться заглянуть в психологию этих людей и, возможно, попытаться предотвратить подобные события сегодня", — сказал ведущий автор нового исследования.

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Напомним, ранее в Бурунди нашли шесть массовых захоронений с общим количеством останков в более 6 тысяч человек, убитых во время этнических чисток против народности хуту, которые происходили в 1972 году.