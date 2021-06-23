Хомчак заявил, что учения "Sea Breeze-2021" будут самыми масштабными за 20 лет

С украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1500 человек личного состава

Украинско-американские учения "Sea Breeze-2021", которые продлятся с 28 июня до 10 июля, будут самыми масштабными за более 20 лет. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в комментарии Укринформу.

По его словам, с украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, 80 единиц вооружения и военной техники. Также будет задействовано одно поисково-спасательное судно.

Кроме того, из 3000 участников учений половину личного состава составят украинские военные.

"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель-подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий во время проведения многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности.

31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в общей сложности будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники", - сообщил главнокомандующий.

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По словам Хомчака, они охватят довольно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, на островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.

Он также напомнил, что учения будут иметь четыре фазы: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов обучения и сворачивание сил.

Советниками и наблюдателями на "Sea Breeze-2021" в этом году будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира.

Отвечая на вопрос, что ожидает командование ВСУ от учений, Главнокомандующий отметил, что акцент делается на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, противодействия незаконным вооруженным формированиям и высадки морского и воздушного десанта, освещении надводной обстановки.

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Также не менее важными являются противодействие информационным операциям и кибербезопасность, оборона важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций.

Как известно, совместные украинско-американские учения "Sea Breeze-2021" проводятся в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между МО и МО Украины", который был подписан в 1993 году.

Они проводятся ежегодно, проведение было отменено (или не запланировано) только в 2003, 2006 и в 2009 годах. Нынешние учения будут 21-ми.

Напомним, ранее мы писали, что Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.