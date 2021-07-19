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Ходить по домам: получателей субсидий в Украине планируют массово проверить

Фото из открытых источников

Будут проверять и тех, кто претендует на субсидию

Министерство социальной политики готовит в Украине масштабные проверки получателей субсидии. Будет проводиться инспекция непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления Кабмина.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки", - указано в документе.

То есть, инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, которые влияют на установление права на получение социальной поддержки и определение ее размера)", - говорится в документе.

Указано, что в случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом места жительства предоставление субсидии приостанавливается.

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Ранее сообщалось, что в июле в Украине должны перечислить субсидии. Кому нужно заново подавать документы далее у нашем большом материале.

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