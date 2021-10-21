Хмельницкая область усиливает карантинные ограничения

Областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о введении с 23 октября на территории Области дополнительных карантинных ограничений

"Область оказалась на пороге красной зоны, поэтому, чтобы не допустить локдауну и уменьшить темпы распространения COVID-19 среди жителей, необходимо определиться с дополнительными противоэпидемическими мерами и активизировать вакцинальную кампанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о введении с 23 октября на территории Области дополнительных карантинных ограничений.

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Согласно решению, продовольственные и непродовольственные рынки, учреждения торговли, парикмахерские, салоны красоты, отели и хостелы могут работать исключительно при условии наличия в их персонала отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины (желтые сертификаты).

Бары, рестораны, кафе, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, учреждения культуры могут работать, если их персонал и посетители имеют аналогичные документы.

Такие же условия распространяются на проведение массовых мероприятий.

Кроме этого, в области ограничили работу субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов) с 6:00 до 23:00.

Также комиссия рекомендовала органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о продлении каникул или проведении дистанционного обучения в учебных заведениях с 25.10.2021 года.

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Напомним, ранее мы писали, что с 1 ноября Львов ужесточит требования к посетителям ресторанов из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания надо будет иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.