Херсонская область перешла в красную зону карантина

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В этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности

Херсонская область с сегодняшнего дня, 15 октября, переходит на красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает " Урядовий портал ".

Отмечается, что заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС отметил, что в этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности, что дает основания для введения красного уровня.

В частности превышение фиксируется по количеству госпитализированных пациентов в течение последних 7 дней и составляет на 100 тыс. населения 76,7%.