home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Херсонская область перешла в красную зону карантина

Фото из открытых источников

В этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности

Херсонская область с сегодняшнего дня, 15 октября, переходит на красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает "Урядовий портал".
 
Отмечается, что заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС отметил, что в этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности, что дает основания для введения красного уровня.
 
В частности превышение фиксируется по количеству госпитализированных пациентов в течение последних 7 дней и составляет на 100 тыс. населения 76,7%. 

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram. по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.  

Новости по теме: В "красной" зоне привитых одной дозой не будут пускать в межрегиональный транспорт

Как известно, красный уровень эпидемической опасности предусматривает введение в регионе ряда ограничений. 

В частности запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Новости по теме: Сумская область может перейти в красную зону карантина в течение нескольких дней

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на границе красной зоны в Украине находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Львов с 18 октября усиливает карантин: Обнародован полный перечень ограничений DZIDZIO исполнил гимн Украины на футбольном матче во Львове Львов готовится усилить карантин: Больницы города не успевают принимать COVID-больных Во Львове готовят новые правила работы для бизнеса на время карантина: Что изменится

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект