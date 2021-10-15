Херсонская область перешла в красную зону карантина
В этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram. по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как известно, красный уровень эпидемической опасности предусматривает введение в регионе ряда ограничений.
В частности запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.
Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на границе красной зоны в Украине находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.