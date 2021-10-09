Херсонская область может перейти в "красную" зону: когда соберется комиссия

Ориентировочно заседание Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС состоится 12-13 октября

На следующей неделе Херсонская область может перейти в "красную" зону карантина. Этот рассмотрит Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время рабочего визита в область .

Как отмечается, в связи со значительным распространением в регионе коронавирус, глава МИНЗДРАВА посетил несколько больниц региона и центры массовой вакцинации.

"Не исключаю переход Херсонской области в "красную" зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. Окончательную точку в это поставит Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ориентировочно она соберется 12-13 октября", - отметил министр.

Ляшко также отметил, что в одной из больниц увидел полностью занятое реанимационное отделение. Однако среди пациентов не было ни одного вакцинированного.

"Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течение болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее Сумская область может перейти в "красную" зону карантина в течение нескольких дней. На это указывает динамика выявления новых больных коронавирусом и рост числа госпитализаций.