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Херсонщина оказалась в "красной" зоне карантина

Фото из открытых источников

Регион переходит в новый статус с 15 октября

С 15 октября на территории Херсонская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. Об этом в своем Telegram- сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

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Ранее сообщалось, что Сумская область может перейти в красную зону карантина в течение нескольких дней. На это указывает динамика выявления новых больных коронавирусом и рост числа госпитализаций.

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