Херсон на пять дней вводит дополнительные карантинные мероприятия
С 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования
Карантин в Херсоне решили еще больше усилить на пять дней. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook.
Таким образом, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно в Херсоне будет запрещено:
- пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;
- прием посетителей в ресторанах (кроме доставки навынос, а также летних площадок), - при этом наполненность не превышает 50%, режим работы до 20:00;
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- работа непродовольственных рынков;
- проведение всех массовых мероприятий (кроме матчей без зрителей);
- прием посетителей учреждениями культуры, кроме работы автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
- прием посетителей субъектами торгового и бытового обслуживания, кроме адресной доставки, предоставления финансовых и телекоммуникационных услуг.
При этом с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.
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Ранее сообщалось, что Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила с 11 апреля красную зону эпидопасности в Харьковской области и отменила в Ивано-Франковской.