"Дом Дракона": Обнародован тизер приквела сериала "Игры престолов"

Кадр из сериала "Дом Дракона". Принцесса Рейнир Таргариен и принц Деймон Таргариен Twitter / House of the Dragon

Премьера сериала запланирована на 2022 год

Как отмечается, в основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", которая была опубликована в 2018 году. Действие в сериале разворачивается вокруг семьи Таргариенов за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов".

"Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы", - говорит закадровый голос Мэтта Смита, сыгравшего принца Деймона Таргариена.

Известно, что в ленте также появится актриса Эмма Д'Арси. Она воплотит на экране Рейнир Таргариен - дочь короля Визериса (Пэдди Консидайн), которая овладела искусством езды на драконах.