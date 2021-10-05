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"Дом Дракона": Обнародован тизер приквела сериала "Игры престолов"

Кадр из сериала "Дом Дракона". Принцесса Рейнир Таргариен и принц Деймон Таргариен Twitter / House of the Dragon

Премьера сериала запланирована на 2022 год

Телекомпания HBO опубликовала первый тизер сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов". Видео опубликовано на YouTube-канале HBO Max.
 
Как отмечается, в основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", которая была опубликована в 2018 году. Действие в сериале разворачивается вокруг семьи Таргариенов за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
 
"Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы", - говорит закадровый голос Мэтта Смита, сыгравшего принца Деймона Таргариена.
 
Известно, что в ленте также появится актриса Эмма Д'Арси. Она воплотит на экране Рейнир Таргариен - дочь короля Визериса (Пэдди Консидайн), которая овладела искусством езды на драконах.
 
 
 
Ранее сообщается, сериал "Дом дракона" будет состоять из 10 серий. Подробности сюжета пока держат в тайне, однако известно, что пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", они считаются одними из самых зрелищных в картине.
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