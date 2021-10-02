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Харьковскую больницу заполнили зараженные ковидом в первый же день работы

Anadolu Agency

В заведении для больных на коронавирус в целом выделили 170 мест, из них с потоковым кислородом - 140

Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения (так называемая "чернобыльская" больница в Харькове), которая 1 октября начала принимать пациентов с COVID-19, в течение первых же суток заполнилась тяжелыми больными, которым нужен кислород. Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко в Facebook.

"За сутки мы приняли 141 человека (с коронавирусной болезнью - ред), все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", - сказала она.

Омельяненко также уточнила, что диспансер вновь открылся для лечения пациентов с COVID-19.

В указанном заведении для больных на коронавирус в целом выделили 170 мест, из них с потоковым кислородом - 140. К середине дня 2 октября в заведении находилось уже свыше 150 пациентов.

В то же время в департаменте здравоохранения Харьковской ОГА уточнили, что сейчас в области госпитальная база под Covid составляет 3 516 коек, из них на утро 2 октября были заняты уже в 1867. При этом харьковские городские больницы загружены уже на 88,5%, а областные, находящихся в Харькове – на 58,4%.

Новости по теме: Среди госпитализированных с COVID в Харьковской области почти нет вакцинированных, – ОГА

Ранее сообщалось, что в Харьковской области преобладает штамм "Дельта" среди новых случаев COVID-19.

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