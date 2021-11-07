Харьковский суд отказал в пересчете результатов выборов мэра города

Суд признал, что наблюдатели были на участках, а данные об итогах голосования в протоколах УИК и районных ТИК имеют разногласия

Харьковский окружной административный суд отклонил иск наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" о пересчете результатов выборов мэра Харькова на нескольких участках. Об этом говорится в Facebook сети.

"В обоих случаях отказ в иске происходила по формальным признакам, ведь Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов", - отметили наблюдатели.

Суд признал, что наблюдатели были на участках, а данные об итогах голосования в протоколах УИК и районных ТИК имеют разногласия.

"Однако установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию административного суда", - говорится в сообщении.

Организация планирует обжаловать решение Харьковского окружного административного суда в апелляционном суде.

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Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Харькова. Да, мэром Харькова стал Игорь Терехов. Он набрал 50,66% голосов.

В последнее воскресенье месяца, 31 октября, харьковчане выбирали нового мэра города среди 10 кандидатов. Выборы были назначен из-за смерти Геннадия Кернеса, который возглавлял город с 2010 по 2020 год. Результаты голосование должны обнародовать до 12 ноября включительно.

По данным общественной сети "Опора", на внеочередных выборах мэра Харькова, которые проходили 31 октября было зафиксировано 420 нарушений.