Харьков накрыла непогода: В городе выпал обильный град. Фото
Осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки
Сегодня, 7 августа в двух районах Харькова выпал обильный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Отмечается, что обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.
По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.
Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.
Напомним, ранее в Полтаве прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили.