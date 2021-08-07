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Харьков накрыла непогода: В городе выпал обильный град. Фото

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Осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки

Сегодня, 7 августа в двух районах Харькова выпал обильный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Отмечается, что обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

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Напомним, ранее в Полтаве прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили.

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