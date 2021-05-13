"Халк ездил на минводы": Пассажир поезда УЗ оставил после себя разрушенное купе

"Разбитый стол, повреждена постель, выбитое окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами... Но нит. В таком виде оставил по себе вагон пассажир поезда 49 Киев - Трускавец, и это изрядно огорчает команду, которая ежедневно прилагает значительные усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону", — написал он.

Разбитое купе в поезде №49 Facebook-страница Александра Шевченко

Руководитель по коммуникациям отметил, что сейчас о нарушителе сообщили полиции, его уже задержали. Сам вагон теперь отправили на реставрацию.

"Возможно, наш сервис не всегда идеален, но мы над этим работаем. Тысячи людей за кулисами делают все, чтобы ваше путешествие было приятным — это не такая уж и легкая работа. Просто не надо быть свиньями", — отметил Шевченко.

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Напомним, в вагоне поезда Константиновка - Киев двое пассажиров открыли огонь из табельного оружия. В результате инцидента никто из 11 пассажиров вагона не пострадал.

Правоохранителям в ходе спецоперации "Гром" удалось задержать правонарушителей, которые оказались военнослужащими. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Позже стало известно, что из-за стрельбы в вагоне поезда были уволены два должностных фельдъегерской службы Госспецсвязи.