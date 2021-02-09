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Хакеры украли исходный код "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 и требуют денег у издателя

Cyberpunk 2077 Фото из открытых источников

По словам хакеров, у них есть также большое количество финансовой информации, бухгалтерии и переговоров с инвесторами

Компания CD Projekt RED сообщила, что подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к большому количеству информации и теперь требуют с ними "договориться". Хакеры оставили послание для CD Projekt, которое компания опубликовала в своем Twitter.

В частности, они рассказали, что получили доступ к исходному коду Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3", Gwent, а также версии "Ведьмак 3", которая еще не вышла. Кроме того, по словам хакеров, у них есть также большое количество финансовой информации, бухгалтерии и переговоров с инвесторами.

Если компания с ними не "договорится" в течение 48 часов, злоумышленники обещают продать или опубликовать всю полученную информацию.

 

"Ваша репутация станет еще хуже, еще больше людей узнают, насколько плохо работает ваша компания. Инвесторы потеряют доверие к вам, и акции упадут еще ниже", – написали злоумышленники.

В своем официальном комментарии компания заявила, что не планирует вести никаких переговоров с хакерами, хотя и осознает репутационные опасности от такого решения. CD Projekt уже обратилась в правоохранительные органы по поводу взлома. Также компания уточнила, что резервные копии не были нарушены, а потому она сможет вернуться к работе без особых проблем.

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Ранее сообщалось, что северокорейские хакеры похитили 300 миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ страны. 

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