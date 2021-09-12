Хакеры пока не нашли уязвимости в "действии", - Федоров

Вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров Фото: пресс-служба Кабмина

Сейчас проходит конкурс

Вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что" белым "хакерам пока не удалось обнаружить уязвимость в системе"действие". Об этом он сообщил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали".

Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось обнаружить уязвимость в системе "Действие".

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