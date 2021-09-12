Хакеры пока не нашли уязвимости в "действии", - Федоров
Сейчас проходит конкурс
Вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что" белым "хакерам пока не удалось обнаружить уязвимость в системе"действие". Об этом он сообщил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".
"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали".
Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось обнаружить уязвимость в системе "Действие".
Ранее сообщалось, что Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) заблокировала фейковый сайт президента Украины, который маскировался под официальный вебресурс и распространял программу-вирус OUTSTEEL, предназначенную для поиска и документов на компьютере-носители.