Хакеры похитили данные миллионов курьеров и клиентов Glovo

Фото из открытых источников

Архив размером 160 гб хотят продать за 85 тыс долларов

Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным и учетным данным десятков миллионов клиентов, курьеров и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию по киберзащите Yarix.

Компания во вторник заявила, что имеет доказательства того, что хакеры пытаются продать в даркнеті украденный архив размером 160 гигабайт с именами, телефонными номерами, паролями и данными платежных систем клиентов примерно за 85 тыс долл.

"Хотя несанкционированная третья сторона имела доступ к номерам IBAN и налоговым номерам в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что доступ к данным кредитных/дебетовых карт не осуществлялся", - заявил представитель Glovo.

CEO компании Yarix Мирко Гатто заявил агентству Bloomberg, что его компания смогла получить выдержки из похищенной базы данных с реквизитами оплаты и учетными данными для входа в приложение Glovo.

"Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить свой пароль и следить за своими кредитными картами, чтобы убедиться в отсутствии аномальных платежей", - сказал Гатто.

Новости по теме: Разведка США обвинила Иран и Россию в краже данных американских избирателей

Ранее сообщалось, что во Львове прекратили деятельность ботоферм, которые использовали, чтобы завладеть персональной информацией сотрудников СБУ.