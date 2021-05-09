Гуфман: В День Победы важно, чтобы никто не проходил мимо памятников, не положив цветы. Важно говорить "спасибо" за жизнь всем тем, благодаря кому она есть

Геннадий Гуфман Фото из открытых источников

В День Победы важно, чтобы никто не проходил мимо памятников, не положив цветы. Об этом заявил руководитель Днепропетровской региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Геннадий Гуфман в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По словам политика, в этот день очень тяжело говорить, потому что мыслей и чувств гораздо больше, чем слов. "Каждый день мы проезжаем возле огромного количества памятников, памятных знаков, монументов, обелисков, которые расположены в местах массовых расстрелов, массовых расстрелов местных жителей, которые расположены на местах боевой славы просто в полях. У нас в Днепропетровской области около 1200 памятников, памятных знаков, мемориалов и обелисков. Они расположены не только там в центре города или городов, они расположены в полях, в каждом районе, в каждом селе, в парках, в скверах. Очень важно, чтобы сегодня никто не прошел мимо этих памятников, не положив цветы. Потому что мы обязаны", - сказал Гуфман.

Также он добавил, что через каждую семью прошла война, поэтому все - часть большой победы над нацизмом. "И очень важно напоминать себе об этом, напоминать об этом своим детям, возложить цветы и обязательно сказать вот это вот “спасибо за победу”, “спасибо за жизнь”. То, что является, наверное, - то, что проходит через каждое наше мероприятие, не только в этот день, не только в этот праздник. Но сегодня это особенно важно. Я очень прошу действительно всех земляков не забыть и не проходить мимо тех памятников, мимо которых мы проезжаем в обычные дни, иногда забывая остановиться, забывая сказать слова благодарности", - высказался руководитель Днепропетровской организации партии ОПЗЖ.

В то же время Гуфман рассказал, что в течении апреля ему с однопартийцами удалось реконструировать, восстановить или благоустроить около 200 памятников по всей Днепропетровской области. "Сегодня у нас в области, в 14 городах нашей области проходит автопробег. К сожалению, хотелось бы больше, хотелось бы сделать больше для тех, кто принимал участие в этой войне. Хотелось бы сделать больше для тех, кому мы сегодня говорим "спасибо" за эту победу. И сказать "спасибо" за жизнь всем тем, благодаря кому у нас сегодня есть эта жизнь. И когда мы говорим "жизнь" - это не просто даже жизнь, что мы живы, а то, что мы можем жить полноценно", - резюмировал Гуфман.