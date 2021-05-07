Губриенко: В восьмом фильме "Паломницы" Оксана Марченко раскрыла всю важность веры в Бога

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Восьмой фильм цикла "Паломница" Оксаны Марченко – это итог всего духовного цикла с целью воспитать в себе внутренние качества, противоположные семи смертным грехам. Об этом пишет на сайте "Корреспондент" журналист Роман Губриенко, сообщает издание "Акценты".

"Местом паломничества и размышлений на тему смерти автор неспроста выбрала Свято-Успенскую Святогорскую Лавру на Донбассе. Крайне трудно остаться равнодушным к рассказанным историям. Как историям прошлого, повествующих о житии служителей и святых Лавры, так и историям настоящего – рассказывающих об обитателях Успенского монастыря, доживающих там свои последние дни и готовящихся встретиться с Вечностью", – сообщает журналист.

Губриенко отмечает, что через восьмой фильм красной нитью проходят диалоги Оксаны Марченко с наместником Святогорской Лавры Митрополитом Арсением (Яковенко).

"Что есть сущность смерти? Стоит ли думать о смерти? Почему люди так страшатся "царицы ужасов"? Может ли человек и вовсе не страшиться смерти? Что находится "по ту сторону" перехода души? "Святые отцы говорят, что мы удивимся трижды [попав в рай]. Первый раз удивимся, когда не увидим в раю тех, кого думали там увидеть. Потому, что первый суд – божий, второй – человеческий. Второй раз удивимся, когда увидим там тех, кого и не думали увидеть. А третий раз удивимся, что сами туда попали", – цитирует журналист Митрополита Арсения.

Губриенко обращает внимание, что в финале восьмого фильма "Паломница" Оксана Марченко произносит речь о важности веры в Бога.

"И как бы подкрепляя слова о том, что "Бог есть, и вера в него – есть источник людской добродетели", в финале фильма Марченко произносит монолог о важности и в то же время сложности принятия Бога. "Верить в него, значит верить ему. Во всем, до конца. Но человек немощен, тщеславен и самонадеян. "Не видел", "не трогал", "не доказано", "нет такого". Вера – это не тогда, когда "удобно" и "подходящий момент", – это полное принятие и немалые усилия в паломническом и трудном "пути добродетели", – подытоживает журналист.

По словам Губриенко, в конце фильма автор призывает зрителей к внутренним размышлениям.

"Страстная неделя. Это неделя тишины. Чтобы послушать свою душу и сердце, и, может быть, расслышать голос Бога… Ровно неделя, чтобы подвести определенные итоги, и может быть, начать жизнь с нового листа". Это очень концептуальный, объединительный призыв, обращенный и одинаково важный, как для верующих, так и для неверующих. Время для глубинных размышлений, одинаково необходимых всем нам", – заключает журналист Роман Губриенко.