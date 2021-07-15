ГСЧС будет отправлять украинцам аварийные оповещения: Рада приняла закон

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

Закон устанавливает понятие объектов повышенной опасности (ОПО)

Верховная Рада обязала государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) присылать украинцам аварийные оповещения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 4407. Об этом говорится на сайте парламента.

Закон устанавливает понятие объектов повышенной опасности (ОПО) и порядок их признания таковыми.

Согласование плана локализации и ликвидации аварий отменили. Ожидается, что это уменьшит давление властей на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПО на местные органы исполнительной власти.

Отменяется и декларация безопасности на объекте повышенной опасности. Ее заменят на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет иметь к нему доступ.

В законе ОПО разделили на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

"Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо III не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПО), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс)", - отмечалось в пояснительной записке.

Это позволит обеспечить по каждому классу ОПО соответствующий уровень вмешательства госорганов и применить конкретные условия для контроля за деятельностью предприятий.

ГСЧС уполномочили координировать действия других органов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также передавать аварийное оповещение и информацию в случае трансграничного влияния аварии в Украине. Также служба будет получать аварийные оповещения и информацию в случае аварии на ОПО в другом государстве.

Кроме того, нынешнее законодательство определяет, что запрет эксплуатации объекта, на котором произошла авария, возможен только по решению административного суда. Документ обязывает субъекта хозяйствования самостоятельно прекратить эксплуатацию оборудования, на котором произошла авария, и приостановить деятельность.