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Грузинская шахматистка судится с Netflix из-за дезинформации в сериале "Ход королевы"

Нона Гаприндашвили Фото из открытых источников

Нона Гаприндашвили требует от Netflix 5 млн долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых подана неправда о ее достижениях

Грузинская шахматистка, пятая чемпионка мира (1962-1978) Нона Гаприндашвили подала иск к американской компании Netflix за неправду в сериале "Ход королевы" (в оригинале The Queen’s Gambit, дословно – "Ферзевой гамбит"). Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Согласно сообщению, Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых подана ложная информация о ее достижениях.

"Единственная необычная вещь в ней (главной героине сериала Элизабет Хармон, - ред.) на самом деле – это ее пол. И даже это не уникальное явление для России (имеется в виду СССР, частью которого на тот момент была Грузия, – ред.). Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами", – говорят в одной из серий сериала, основанного на романе 1983 года и повествующий о жизни вымышленного персонажа, юной шахматистке.

В своем иске к компании Netflix Гаприндашвили указывает, что к 1968 году, о котором идет речь в этом эпизоде, она соревновалась по меньшей мере с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.

Она также считает еще одной обидой от Netflix то, что в сериале ее назвали "русской", несмотря на то, что сценаристы в курсе, что она грузинка.

Справка:

Нона Гаприндашвили в 1978 году стала первой женщиной, которая стала гроссмейстером среди мужчин. Гаприндашвили успешно играла в мужских турнирах, а в британском Гастингсе (1964, турнир В), американском Лоун-Пайни (1977), итальянской Реджо-Эмилии (1983) и нидерландском Вейк-ан-Зее (1987, турнир В) она становилась первой, опередив всех конкурентов.

Новости по теме: Украинский шахматист получил предложение от Netflix на съемку в сериале "Ход королевы"

Ранее сообщалось, что история персонажа Элизабет Хармон из самого популярного сейчас сериала "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") от Netflix частично воссоздает жизненный путь русской эмигрантки в Великобритании Веры Менчик, которая стала первой женщиной в мужских шахматных соревнованиях.

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