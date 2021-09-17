Грузинская шахматистка судится с Netflix из-за дезинформации в сериале "Ход королевы"

Нона Гаприндашвили Фото из открытых источников

Нона Гаприндашвили требует от Netflix 5 млн долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых подана неправда о ее достижениях

Грузинская шахматистка, пятая чемпионка мира (1962-1978) Нона Гаприндашвили подала иск к американской компании Netflix за неправду в сериале "Ход королевы" (в оригинале The Queen’s Gambit, дословно – "Ферзевой гамбит"). Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Согласно сообщению, Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых подана ложная информация о ее достижениях.

"Единственная необычная вещь в ней (главной героине сериала Элизабет Хармон, - ред.) на самом деле – это ее пол. И даже это не уникальное явление для России (имеется в виду СССР, частью которого на тот момент была Грузия, – ред.). Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами", – говорят в одной из серий сериала, основанного на романе 1983 года и повествующий о жизни вымышленного персонажа, юной шахматистке.

В своем иске к компании Netflix Гаприндашвили указывает, что к 1968 году, о котором идет речь в этом эпизоде, она соревновалась по меньшей мере с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.

Она также считает еще одной обидой от Netflix то, что в сериале ее назвали "русской", несмотря на то, что сценаристы в курсе, что она грузинка.

Справка:

Нона Гаприндашвили в 1978 году стала первой женщиной, которая стала гроссмейстером среди мужчин. Гаприндашвили успешно играла в мужских турнирах, а в британском Гастингсе (1964, турнир В), американском Лоун-Пайни (1977), итальянской Реджо-Эмилии (1983) и нидерландском Вейк-ан-Зее (1987, турнир В) она становилась первой, опередив всех конкурентов.

Ранее сообщалось, что история персонажа Элизабет Хармон из самого популярного сейчас сериала "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") от Netflix частично воссоздает жизненный путь русской эмигрантки в Великобритании Веры Менчик, которая стала первой женщиной в мужских шахматных соревнованиях.